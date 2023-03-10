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Ионов Федор Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1911
Чепурновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
09.02.1911

Жена: Ионова (Ладыгина) Екатерина Яковлевна

Янгельское, Абзелиловский муниципальный район, Республика Башкортостан
Метрические книги церквей Верхнеуральского уезда селений: Черниговского, Янгельского за 1911 г. Фонд №173, опись №11, дело №2410, стр. 123
Смерть
Неизвестно

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