Ионов Федор Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1911
Чепурновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
09.02.1911
Янгельское, Абзелиловский муниципальный район, Республика Башкортостан
Метрические книги церквей Верхнеуральского уезда селений: Черниговского, Янгельского за 1911 г. Фонд №173, опись №11, дело №2410, стр. 123
Смерть
Неизвестно