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Смирнов Роман Юрьевич
Смирнов Роман Юрьевич
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Древо
Место рождения
Буй
, город Буй, Костромская область
Дата рождения
05.03.1994
Пол
Мужской
Отец
Пучков Юрий Николаевич
Мать
Смирнова Татьяна Валентиновна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1994
Отец:
Пучков Юрий Николаевич
Мать:
Смирнова Татьяна Валентиновна
Буй
, город Буй, Костромская область
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