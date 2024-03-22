Смирнов Роман Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Роман Юрьевич

Смирнов Роман Юрьевич

avatar

Место рождения

Буй, город Буй, Костромская область

Дата рождения

05.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1994

Отец: Пучков Юрий Николаевич

Мать: Смирнова Татьяна Валентиновна

Буй, город Буй, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close