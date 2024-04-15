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Ильин Емельян Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Ильина) Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Ильина Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Ильина) Ольга Емельяновна

Мать ребёнка: Ильина Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 25.06.1885

Сын: Ильин Иван Емельянович

Мать ребёнка: Ильина Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Ильин Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Ильина Анна Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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