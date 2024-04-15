Ильин Емельян Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Ильина) Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Ильина Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Ильина) Ольга Емельяновна
Мать ребёнка: Ильина Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 25.06.1885
Мать ребёнка: Ильина Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Ильина Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно