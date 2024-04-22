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Ледик Генрих
Ледик Генрих
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Древо
Место рождения
Елгава
, Jelgava
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Ледик Давид Генрихович
1876 г.р.
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Елгава
, Jelgava
Рождение ребёнка
1876
Сын:
Ледик Давид Генрихович
Мать ребёнка: не указана
Елгава
, Jelgava
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