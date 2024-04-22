Ледик Генрих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ледик Генрих

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Место рождения

Елгава, Jelgava

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
1876

Сын: Ледик Давид Генрихович

Мать ребёнка: не указана

Елгава, Jelgava
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