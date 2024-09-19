Келя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Дочь: (Капитонова) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Капитонов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1951
Сын: Капитонов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Капитонов Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно