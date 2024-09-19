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Келя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капитонов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1948

Дочь: (Капитонова) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Капитонов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1951

Сын: Капитонов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Капитонов Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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