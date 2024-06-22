Сафонов ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСафонов ?

Сафонов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафонова-Мухина (Нефёдова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафонова-Мухина (Нефёдова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова-Мухина (Нефёдова) Татьяна

Смерть
Неизвестно

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