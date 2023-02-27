(Рогозина) Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Рогозина) Меланья

(Рогозина) Меланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Павел

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Рогозин Гавриил

Отец ребёнка: Рогозин Павел

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Рогозина) Фёкла

Отец ребёнка: Рогозин Павел

Рождение ребёнка
1831

Сын: Рогозин Василий

Отец ребёнка: Рогозин Павел

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Рогозина) Анастасия

Отец ребёнка: Рогозин Павел

Рождение ребёнка
14.04.1843

Сын: Рогозин Трофим

Отец ребёнка: Рогозин Павел

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Рогозина) Марфа

Отец ребёнка: Рогозин Павел

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Рогозина) Евдокия

Отец ребёнка: Рогозин Павел

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.