(Рогозина) Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Павел
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818
Сын: Рогозин Гавриил
Отец ребёнка: Рогозин Павел
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Рогозина) Фёкла
Отец ребёнка: Рогозин Павел
Рождение ребёнка
1831
Сын: Рогозин Василий
Отец ребёнка: Рогозин Павел
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Рогозина) Анастасия
Отец ребёнка: Рогозин Павел
Рождение ребёнка
14.04.1843
Сын: Рогозин Трофим
Отец ребёнка: Рогозин Павел
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Рогозина) Марфа
Отец ребёнка: Рогозин Павел
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Рогозина) Евдокия
Отец ребёнка: Рогозин Павел
Смерть
Неизвестно