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Финогенов Николай Казмин

Место рождения

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Казьма Финогенов

Мать: Финогенова Татьяна Михайлова

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Екатерина Николаева

Мать ребёнка: Иванова (финогенова?) Авдотья Никитина

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Иванов (финогенов) Александр Николаев

Мать ребёнка: Иванова (финогенова?) Авдотья Никитина

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Иванов (финогенов) Иван Николаев

Мать ребёнка: Иванова (финогенова?) Авдотья Никитина

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (финогенова?) Авдотья Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
дворовый мастеровой И.А.Баташева
Место жительства
Неизвестно
Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1852
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