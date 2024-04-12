Финогенов Николай Казмин
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Казьма Финогенов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Екатерина Николаева
Мать ребёнка: Иванова (финогенова?) Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
1833
Сын: Иванов (финогенов) Александр Николаев
Мать ребёнка: Иванова (финогенова?) Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иванов (финогенов) Иван Николаев
Мать ребёнка: Иванова (финогенова?) Авдотья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дворовый мастеровой И.А.Баташева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1852