Качевская (Рожкова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качевская (Рожкова) Татьяна Александровна

Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1886

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
1902

Муж: Качевский Трофим Лазаревич

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Качевский Александр Трофимович

Отец ребёнка: Качевский Трофим Лазаревич

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Афанасьева Юлия Трофимовна

Отец ребёнка: Качевский Трофим Лазаревич

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1963
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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