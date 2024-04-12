Качевская (Рожкова) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
1903
Сын: Качевский Александр Трофимович
Отец ребёнка: Качевский Трофим Лазаревич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Афанасьева Юлия Трофимовна
Отец ребёнка: Качевский Трофим Лазаревич
Смерть
1963
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область