Паневин Назарий Даниилович 1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Паневин Назарий Даниилович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1819

умер 21.02.1872, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Отец
Паневин Даниил Степанович1799 г.р.
Дети
Паневин Василий Назарович1839 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Паневин Даниил Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Паневин Василий Назарович

Мать ребёнка: не указана

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
21.02.1872
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

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