Паневин Назарий Даниилович
мужской, родился 1819
умер 21.02.1872, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
ОтецПаневин Даниил Степанович1799 г.р.
Дети
Паневин Василий Назарович1839 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Паневин Даниил Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Паневин Василий Назарович
Мать ребёнка: не указана
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
21.02.1872
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область