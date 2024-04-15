Усольцев Калистрат Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Усольцев Матвей Андреевич
Место жительства
С 1804
Из Ялуторовского округа Новозаимской волости
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Наталия Калистратовна
Мать ребёнка: Усольцева Лукерья Даниловна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Усольцев Никита Калистратович
Мать ребёнка: Усольцева Лукерья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1844