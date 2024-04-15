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Усольцев Калистрат Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Усольцев Матвей Андреевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1804
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского округа Новозаимской волости
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Наталия Калистратовна

Мать ребёнка: Усольцева Лукерья Даниловна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Усольцев Никита Калистратович

Мать ребёнка: Усольцева Лукерья Даниловна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцева Лукерья Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1844
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