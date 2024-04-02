Федотова (Гаранина) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Гаранина) Пелагея Федоровна

Место рождения

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Гаранин Федор Иванович

Мать: Гаранина Анисья Акимовна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.11.1895

Муж: Федотов Андрей Султан Егорович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.11.1896

Дочь: Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Федотов Андрей Султан Егорович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.06.1898

Дочь: Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Федотов Андрей Султан Егорович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.07.1900

Сын: Федотов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Федотов Андрей Султан Егорович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1903

Дочь: ?? Андреевна

Отец ребёнка: Федотов Андрей Султан Егорович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Федотов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Федотов Андрей Султан Егорович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.02.1908

Дочь: ??? Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Федотов Андрей Султан Егорович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.07.1910

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Федотов Андрей Султан Егорович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Глазкова Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Федотов Андрей Султан Егорович

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1914

Сын: Федотов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Федотов Андрей Султан Егорович

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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