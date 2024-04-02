Федотова (Гаранина) Пелагея Федоровна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Гаранин Федор Иванович
Мать: Гаранина Анисья Акимовна
Бракосочетание
03.11.1895
Рождение ребёнка
30.11.1896
Дочь: Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Федотов Андрей Султан Егорович
Рождение ребёнка
11.06.1898
Дочь: Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Федотов Андрей Султан Егорович
Рождение ребёнка
18.07.1900
Сын: Федотов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Федотов Андрей Султан Егорович
Рождение ребёнка
01.02.1903
Дочь: ?? Андреевна
Отец ребёнка: Федотов Андрей Султан Егорович
Рождение ребёнка
Около 1906
Отец ребёнка: Федотов Андрей Султан Егорович
Рождение ребёнка
20.02.1908
Дочь: ??? Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Федотов Андрей Султан Егорович
Рождение ребёнка
30.07.1910
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Федотов Андрей Султан Егорович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Глазкова Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Федотов Андрей Султан Егорович
Рождение ребёнка
25.02.1914
Сын: Федотов Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Федотов Андрей Султан Егорович
Смерть
Неизвестно