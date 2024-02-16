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Краснов Евгений Юрьевич
Краснов Евгений Юрьевич
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Древо
Место рождения
Камышенка
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Краснов Юрий Егорович
1948 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Краснов Юрий Егорович
Мать: не указана
Камышенка
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