Краснов Евгений Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Евгений Юрьевич

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Место рождения

Камышенка

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Краснов Юрий Егорович

Мать: не указана

Камышенка
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