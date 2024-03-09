Панкратова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1947
Сын: Панкратов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Панкратов Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панкратов Петр Тимофеевич