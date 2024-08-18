Еланцева Ирина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Сын: Еланцева Алексiй Яковлевич
Отец ребёнка: Еланцев Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Еланцев Евдоким Яковлевич
Отец ребёнка: Еланцев Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Еланцева Евфимiя Яковлевна
Отец ребёнка: Еланцев Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Еланцева Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Еланцев Яков Прокопьевич
Смерть
Неизвестно