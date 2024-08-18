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Еланцева Ирина Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еланцев Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Еланцева Алексiй Яковлевич

Отец ребёнка: Еланцев Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Еланцев Евдоким Яковлевич

Отец ребёнка: Еланцев Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Еланцева Евфимiя Яковлевна

Отец ребёнка: Еланцев Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Еланцева Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Еланцев Яков Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

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