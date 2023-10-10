Алешин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешин Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алешин Михаил Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврухина (Алешина) Надежда Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алешин Николай Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Алешин Андрей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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