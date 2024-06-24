Варфоломей Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1724
Отец: Яков
Мать: не указана
ИВ1758 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBN7-9S3J?i=90&wc=MD1W-VP8%3A224327401%2C224327402%2C224786701&cc=1929531
Рождение ребёнка
1743
Сын: Савва Варфоломеевич
Мать ребёнка: не указана
Отдан в рекруты в 1776 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-934N?i=1048&wc=M6MV-6TL%3A224254401%2C226324801%2C226348801&cc=1929530
Рождение ребёнка
С 1745 по 1750
Сын: Сила Варфоломеевич
Мать ребёнка: Матрена Федотовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L111-9DC5?i=502&wc=M6MV-NP8%3A224254401%2C226324801%2C226397501&cc=1929530
Смерть
Неизвестно