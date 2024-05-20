Теряева Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теряева Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теряев Ксенофонт Пименович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Теряева Матрена Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Теряев Ксенофонт Пименович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Теряева Наталья Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Теряев Ксенофонт Пименович

Смерть
Неизвестно

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