Теряева Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Теряева Матрена Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Теряев Ксенофонт Пименович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Теряева Наталья Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Теряев Ксенофонт Пименович
Смерть
Неизвестно