Кадильникова Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКадильникова Елизавета Павловна

Кадильникова Елизавета Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чёнкин Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Ченкин Александр Ефимовия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пруцкова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Ченкин Александр Ефимовия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ченкина Мария Александровна

Отец ребёнка: Ченкин Александр Ефимовия

Рождение ребёнка
29.10.1946

Дочь: Шмакова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Ченкин Александр Ефимовия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.