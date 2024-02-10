Сафиуллин Гайса Хайдарович
Место рождениядер. Ишли - Пичуш Моркинского района МАССР
Дата рождения05.07.1941
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1941
Рождение ребёнка
12.07.1967
Дочь: Назирова (Мингуллина Сафиуллина) Чулпан Гайсовна
Мать ребёнка: Сафиуллина Марзия Гадыршиновна
Рождение ребёнка
06.12.1968
Дочь: Мингуллина Зухра Гайсовна
Мать ребёнка: Сафиуллина Марзия Гадыршиновна
Рождение ребёнка
06.03.1972
Сын: Сафиуллин Айдар Гайсинович
Мать ребёнка: Сафиуллина Марзия Гадыршиновна
Рождение ребёнка
21.05.1975
Дочь: Гимадеева Гульнара Гайсиеевна
Мать ребёнка: Сафиуллина Марзия Гадыршиновна
Рождение ребёнка
1981
Сын: Сафиуллин Абдулла Гайсинович
Мать ребёнка: Сафиуллина Марзия Гадыршиновна