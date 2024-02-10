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Сафиуллин Гайса Хайдарович

Место рождения

дер. Ишли - Пичуш Моркинского района МАССР

Дата рождения

05.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЧН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1941

Отец: Мингуллин Хайдар Мингуллович

Мать: Бибирахима Мухарлямовна

Рождение ребёнка
12.07.1967

Дочь: Назирова (Мингуллина Сафиуллина) Чулпан Гайсовна

Мать ребёнка: Сафиуллина Марзия Гадыршиновна

Рождение ребёнка
06.12.1968

Дочь: Мингуллина Зухра Гайсовна

Мать ребёнка: Сафиуллина Марзия Гадыршиновна

Рождение ребёнка
06.03.1972

Сын: Сафиуллин Айдар Гайсинович

Мать ребёнка: Сафиуллина Марзия Гадыршиновна

Рождение ребёнка
21.05.1975

Дочь: Гимадеева Гульнара Гайсиеевна

Мать ребёнка: Сафиуллина Марзия Гадыршиновна

Рождение ребёнка
1981

Сын: Сафиуллин Абдулла Гайсинович

Мать ребёнка: Сафиуллина Марзия Гадыршиновна

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