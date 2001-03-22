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Анурьев Денис Олегович
Анурьев Денис Олегович
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Древо
Место рождения
Чита
, город Чита, Забайкальский край
Дата рождения
22.03.2001
Пол
Мужской
Отец
Анурьев Олег Станиславович
Мать
Макарова (Пермякова) Татьяна Анатольевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.2001
Отец:
Анурьев Олег Станиславович
Мать:
Макарова Татьяна Анатольевна
Чита
, город Чита, Забайкальский край
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