Решетников Евгений Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.2006
Сын: Решетников Данила Евгеньевич
Мать ребёнка: Решетникова Ирина Димовна
Рождение ребёнка
29.06.2011
Сын: Решетников Родион Евгеньевич
Мать ребёнка: Решетникова Ирина Димовна
Рождение ребёнка
17.10.2020
Сын: Решетников Мирон Евгеньевич
Мать ребёнка: Решетникова Ирина Димовна
Бракосочетание
Неизвестно