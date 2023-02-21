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Решетников Евгений Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.2006

Сын: Решетников Данила Евгеньевич

Мать ребёнка: Решетникова Ирина Димовна

Рождение ребёнка
29.06.2011

Сын: Решетников Родион Евгеньевич

Мать ребёнка: Решетникова Ирина Димовна

Рождение ребёнка
17.10.2020

Сын: Решетников Мирон Евгеньевич

Мать ребёнка: Решетникова Ирина Димовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетникова Ирина Димовна

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