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Маврин Михаил Иванович

Место рождения

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маврина Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Маврина Наталия Михайловна

Мать ребёнка: Маврина Александра Николаевна

Рождение ребёнка
05.05.1891

Сын: Маврин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Маврина Александра Николаевна

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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