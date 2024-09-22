Маврин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Маврина Наталия Михайловна
Мать ребёнка: Маврина Александра Николаевна
Рождение ребёнка
05.05.1891
Мать ребёнка: Маврина Александра Николаевна
Смерть
Неизвестно