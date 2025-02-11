(Темлянцева) Анастасия Кузьминична 14.12.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

(Темлянцева) Анастасия Кузьминична

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 14.12.1895, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

умерла 06.07.1896, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Отец
Темлянцев Кузьма Алексеевич25.10.1872 г.р.
Мать
Темлянцева (Труфанова) Анастасия Игнатьевна1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1895

Отец: Темлянцев Кузьма Алексеевич

Мать: Темлянцева (Труфанова) Анастасия Игнатьевна

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
06.07.1896
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

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