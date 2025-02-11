(Темлянцева) Анастасия Кузьминична
женский, родилась 14.12.1895, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
умерла 06.07.1896, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
ОтецТемлянцев Кузьма Алексеевич25.10.1872 г.р.
МатьТемлянцева (Труфанова) Анастасия Игнатьевна1876 г.р.
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Рождение
14.12.1895
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.07.1896
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область