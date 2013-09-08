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Новиков Дмитрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1969

Дата смерти

08.09.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1969

Отец: Новиков Виктор Александрович

Мать: Новикова Нелли Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Дарья

Мать ребёнка: Новикова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
24.07.1994

Сын: Новиков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Новикова Людмила Владимировна

Смерть
08.09.2013

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