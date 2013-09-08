Новиков Дмитрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1969
Дата смерти08.09.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Дарья
Мать ребёнка: Новикова Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
24.07.1994
Сын: Новиков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Новикова Людмила Владимировна
Смерть
08.09.2013