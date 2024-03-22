Алаев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Алаев Иван Васильевич
Мать: Алаева Евдокия Петровна
Военная награда
06.04.1985
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 74 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР Информация об архиве - Архив: ЦАМО Картотека: Юбил... Показать все
Смерть
Неизвестно