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Алаев Иван Иванович

Место рождения

Первушкино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Алаев Иван Васильевич

Мать: Алаева Евдокия Петровна

Первушкино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Военная награда
06.04.1985
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 74 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР Информация об архиве - Архив: ЦАМО Картотека: Юбил... Показать все
Смерть
Неизвестно
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