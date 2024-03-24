Грачев Александр Михайлов
Место рождения
Дата рождения23.09.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1890
Отец: Грачев Михаил Алексеев
Восприемники: собственники деревни Кощеева крестьянские дети Андрей и Евдокия Александровы Лукичевы
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Грачев Александр Александрович
Мать ребёнка: Грачева Анна Александровна
Вологодская обл., Сокольский р-н, д. Обрасово
Рождение ребёнка
31.10.1927
Сын: Грачев Валентин Александрович
Мать ребёнка: Грачева Анна Александровна
д. Обросово, Сокольского р-на, Вологодской обл., РСФСР
Смерть
Неизвестно