Грачев Александр Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрачев Александр Михайлов

Грачев Александр Михайлов

Место рождения

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.09.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1890

Отец: Грачев Михаил Алексеев

Мать: Грачева Мария Александрова

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Восприемники: собственники деревни Кощеева крестьянские дети Андрей и Евдокия Александровы Лукичевы
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Грачев Александр Александрович

Мать ребёнка: Грачева Анна Александровна

Вологодская обл., Сокольский р-н, д. Обрасово
Рождение ребёнка
31.10.1927

Сын: Грачев Валентин Александрович

Мать ребёнка: Грачева Анна Александровна

д. Обросово, Сокольского р-на, Вологодской обл., РСФСР
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close