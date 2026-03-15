(Смоленцева) Анастасия Павловна 20.12.1905 — найти родственников по фамилии на Familio

(Смоленцева) Анастасия Павловна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 20.12.1905, Попов, Уржумский уезд, Вятская губерния

умерла Неизвестно

Отец
Смоленцев Павел Павлович06.11.1881 г.р.
Мать
Смоленцева (Михеева) Ольга Ивановна1882 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1905

Отец: Смоленцев Павел Павлович

Мать: Смоленцева (Михеева) Ольга Ивановна

Попов, Уржумский уезд, Вятская губерния

Место жительства
Неизвестно
Попов, Уржумский уезд, Вятская губерния

Крещение
22.12.1905
Юледур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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