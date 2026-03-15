(Смоленцева) Анастасия Павловна
женский, родилась 20.12.1905, Попов, Уржумский уезд, Вятская губерния
умерла Неизвестно
ОтецСмоленцев Павел Павлович06.11.1881 г.р.
МатьСмоленцева (Михеева) Ольга Ивановна1882 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
20.12.1905
Попов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Попов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Крещение
22.12.1905
Юледур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно