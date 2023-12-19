Рыбалка Вячеслав Алексеевич
Место рождения
Дата рождения22.01.1892 ст.
Дата смерти02.11.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1892 ст.
Сын государственного крестьянина села Кальченкова Алексея Никифорова Рыбалка законной жены его Любови Лукиановны
Крещение
23.01.1892 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумской уезд, Харьковская губерния
Смерть
02.11.1894 ст.
от дефтерита
Похороны
03.11.1894 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумской уезд, Харьковская губерния