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Рыбалка Вячеслав Алексеевич

Место рождения

Кальченки, Сумська область

Дата рождения

22.01.1892 ст.

Дата смерти

02.11.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
22.01.1892 ст.

Отец: Рыбалка Алексей Никифорович

Мать: Рыбалка (Святышенкова) Любовь Лукиановна

Кальченки, Сумська область
Сын государственного крестьянина села Кальченкова Алексея Никифорова Рыбалка законной жены его Любови Лукиановны
Крещение
23.01.1892 ст.
Кальченки, Сумська область
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумской уезд, Харьковская губерния
Смерть
02.11.1894 ст.
Кальченки, Сумська область
от дефтерита
Похороны
03.11.1894 ст.
Кальченки, Сумська область
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумской уезд, Харьковская губерния

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