Фомин Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Владимир Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1958

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1958

Отец: не указан

Мать: Порунова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
03.09.1979

Сын: Фомин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Фомина Татьяна Борисовна

Рождение ребёнка
11.03.1981

Дочь: Андреева Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Фомина Татьяна Борисовна

Рождение ребёнка
24.03.1991

Дочь: Семёнова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Фомина Татьяна Борисовна

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