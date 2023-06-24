Фомин Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1958
Отец: не указан
Рождение ребёнка
03.09.1979
Сын: Фомин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Фомина Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
11.03.1981
Дочь: Андреева Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Фомина Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
24.03.1991
Дочь: Семёнова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Фомина Татьяна Борисовна