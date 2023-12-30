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Артамонов Сергей Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1962

Дата смерти

11.08.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1986

Жена: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
11.08.1987
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.12.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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