Артамонов Сергей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1962
Дата смерти11.08.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1986
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.08.1987
Рождение ребёнка
30.12.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности