Ирина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Григорий Матвеев
Мать: Екатерина Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоанн Васильев
Рождение ребёнка
1773
Сын: Василий Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Васильев
Рождение ребёнка
1774
Сын: Николай Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Васильев
Николай Иоаннович (1774 — ?) Родился в семье священника села Кукобоя Пошехонского уезда Иоанна Васильевича. Служил дьячком в том же селе. Впоследствии рукоположен во священника там же. Жена его Елизав... Показать все
Смерть
Неизвестно