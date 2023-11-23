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Ирина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Григорий Матвеев

Мать: Екатерина Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоанн Васильев

Рождение ребёнка
1773

Сын: Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Васильев

Рождение ребёнка
1774

Сын: Николай Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Васильев

Николай Иоаннович (1774 — ?) Родился в семье священника села Кукобоя Пошехонского уезда Иоанна Васильевича. Служил дьячком в том же селе. Впоследствии рукоположен во священника там же. Жена его Елизав... Показать все
Смерть
Неизвестно

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