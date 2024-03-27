Брагина (Брагина) Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрагина (Брагина) Фатима

Брагина (Брагина) Фатима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Брагин Хсяен

Мать: Брагина Азизя Джелялиддин Кызы

Рождение ребёнка
10.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брагин Хамиз

Рождение ребёнка
08.02.1947

Сын: Брагин Шамиль

Отец ребёнка: Брагин Хамиз

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брагин Хамиз

Донецк
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брагин Хамиз

Смерть
1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close