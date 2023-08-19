Горохова Татьяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурьев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьева Виктория Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулаковская Надежда Николаевна
Отец ребёнка: не указан