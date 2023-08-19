Горохова Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова Татьяна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурьев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьева Виктория Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьев Леонид Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулаковская Надежда Николаевна

Отец ребёнка: не указан

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