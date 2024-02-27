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Черевиченко Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Крапивин Иван Петрович

Мать: Селивановна Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Черевиченко Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Черевиченко Николай Михайлович

Рождение ребёнка
21.06.1959

Дочь: Черевиченко Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Черевиченко Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1974

Сын: Черевиченко Борис Николаевич

Отец ребёнка: Черевиченко Николай Михайлович

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