Черевиченко Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Рождение ребёнка
1958
Сын: Черевиченко Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Черевиченко Николай Михайлович
Рождение ребёнка
21.06.1959
Дочь: Черевиченко Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Черевиченко Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1974
Сын: Черевиченко Борис Николаевич
Отец ребёнка: Черевиченко Николай Михайлович