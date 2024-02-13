Позднякова Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позднякова Матрёна Алексеевна
Отец ребёнка: Поздняков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позднякова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Поздняков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Познякова Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Поздняков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева (Позднякова) Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Поздняков Алексей
Смерть
Неизвестно