Позднякова Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПозднякова Татьяна Петровна

Позднякова Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позднякова Матрёна Алексеевна

Отец ребёнка: Поздняков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позднякова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Поздняков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Познякова Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Поздняков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева (Позднякова) Ефросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Поздняков Алексей

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.