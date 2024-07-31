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Грыжин Яков

Место рождения

Ворыпаево, Подольск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ворыпаево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грыжин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грыжин Никита Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Ворыпаево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
С 1855 по 1857

Сын: Грыжин Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Ворыпаево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Сын: Грыжин Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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