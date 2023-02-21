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Ольга Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Семен

Мать: Марья Алексеева

Материалы X ревизской сказки на казенных и удельных крестьян Хвостиковской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии (1858 г.)
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Семен Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Архипов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Прасковья Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Архипов

Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Хрисанф Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Архипов

Материалы X ревизской сказки на казенных и удельных крестьян Хвостиковской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии (1858 г.)
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Акулина Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Архипов

Место жительства
09.10.1858 ст.
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Материалы X ревизской сказки на казенных и удельных крестьян Хвостиковской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии (1858 г.)
Смерть
Неизвестно
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