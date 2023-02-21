Ольга Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Семен
Мать: Марья Алексеева
Материалы X ревизской сказки на казенных и удельных крестьян Хвостиковской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии (1858 г.)
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Семен Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Архипов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Прасковья Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Архипов
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Хрисанф Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Архипов
Материалы X ревизской сказки на казенных и удельных крестьян Хвостиковской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии (1858 г.)
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Акулина Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Архипов
Место жительства
09.10.1858 ст.
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Материалы X ревизской сказки на казенных и удельных крестьян Хвостиковской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии (1858 г.)
Смерть
Неизвестно