Воробьев Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
До 1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
15.02.1908 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 15.02.1908 Апухлицы крестьянский сын Михаил Матвеевич Зашейково крестьянская девица Евдокия Никитична по жениху Болотьк... Показать все
Поручитель
28.01.1911 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 28.01.1911 Апухлицы крестьянин Иван Петрович Королев Зашейково крестьянская девица Параскева Васильевна Воробьева по же... Показать все
Смерть
Неизвестно