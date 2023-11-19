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Воробьев Михаил Алексеевич

Место рождения

Зашейково, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Зашейково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Поручитель
15.02.1908 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 15.02.1908 Апухлицы крестьянский сын Михаил Матвеевич Зашейково крестьянская девица Евдокия Никитична по жениху Болотьк... Показать все
Поручитель
28.01.1911 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 28.01.1911 Апухлицы крестьянин Иван Петрович Королев Зашейково крестьянская девица Параскева Васильевна Воробьева по же... Показать все
Смерть
Неизвестно

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