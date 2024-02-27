Голубева (Груздева) Евдокия Егоровна
Место рождения
Дата рождения25.02.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
25.02.1890 ст.
Информация из Метрических книг церкви с.Станилово Мологского уезда за 1890-1896 годы, стр. 8 запись 12, (Восприемник сестра крестьянина Егора Семенова Груздева девица Мария Семенова)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева Софья Васильевна
Отец ребёнка: Голубев Василий Кузьмич
Бракосочетание
27.01.1912 ст.
Красное, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Метрические книги церкви села Красное на Сити Мологского уезда за 1912-1918 годы, страница 93, запись 6 Книга брачных обысков церкви села Красное на Сити Мологского уезда за 1907-1918 годы.... Показать все
Рождение ребёнка
23.07.1916 ст.
Дочь: Пантюхина (Голубева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Голубев Василий Кузьмич
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1912-1916 годы. Ф.230 ОП. 11-14, Д.2589 Страница 57 запись 14 Восприемница: той же волости деревни Горлова крестьянина Геор... Показать все
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Голубев Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Голубев Василий Кузьмич
Информация из Похозяйственной книги д. Назарово Красносельского сельсовета за 1943-1945 годы Ф15, Оп.2, д.12
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Голубева Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Голубев Василий Кузьмич
Информация из Похозяйственной книги д. Назарово Красносельского сельсовета за 1943-1945 годы Ф15, Оп.2, д.12
Рождение ребёнка
1930
Сын: Голубев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Голубев Василий Кузьмич
Информация из Похозяйственной книги д. Назарово Красносельского сельсовета за 1943-1945 годы Ф15, Оп.2, д.12
Смерть
Неизвестно