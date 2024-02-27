Голубева (Груздева) Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Груздева) Евдокия Егоровна

Место рождения

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

25.02.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1890 ст.

Отец: Груздев Егор (Георгий) Семенович

Мать: Груздева Мария Андреевна

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с.Станилово Мологского уезда за 1890-1896 годы, стр. 8 запись 12, (Восприемник сестра крестьянина Егора Семенова Груздева девица Мария Семенова)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева Софья Васильевна

Отец ребёнка: Голубев Василий Кузьмич

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
27.01.1912 ст.

Муж: Голубев Василий Кузьмич

Красное, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Метрические книги церкви села Красное на Сити Мологского уезда за 1912-1918 годы, страница 93, запись 6 Книга брачных обысков церкви села Красное на Сити Мологского уезда за 1907-1918 годы.... Показать все
Рождение ребёнка
23.07.1916 ст.

Дочь: Пантюхина (Голубева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Голубев Василий Кузьмич

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1912-1916 годы. Ф.230 ОП. 11-14, Д.2589 Страница 57 запись 14 Восприемница: той же волости деревни Горлова крестьянина Геор... Показать все
Рождение ребёнка
1919

Сын: Голубев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Голубев Василий Кузьмич

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Голубев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Голубев Василий Кузьмич

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Похозяйственной книги д. Назарово Красносельского сельсовета за 1943-1945 годы Ф15, Оп.2, д.12
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Голубева Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Голубев Василий Кузьмич

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Похозяйственной книги д. Назарово Красносельского сельсовета за 1943-1945 годы Ф15, Оп.2, д.12
Рождение ребёнка
1930

Сын: Голубев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Голубев Василий Кузьмич

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Похозяйственной книги д. Назарово Красносельского сельсовета за 1943-1945 годы Ф15, Оп.2, д.12
Смерть
Неизвестно

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