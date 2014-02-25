Усманов Рафаил Хазипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1933
Дата смерти25.02.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1933
Рождение ребёнка
14.10.1959
Сын: Усманов Фидаиль Рафаилович
Мать ребёнка: Усманова Марзия Караметдиновна
Рождение ребёнка
22.05.1962
Сын: Усманов Фаргат Рафаилович
Мать ребёнка: Усманова Марзия Караметдиновна
Рождение ребёнка
06.09.1968
Сын: Усманов Марсель Рафаилович
Мать ребёнка: Усманова Марзия Караметдиновна
Смерть
25.02.2014