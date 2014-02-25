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Усманов Рафаил Хазипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1933

Дата смерти

25.02.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1933

Отец: Усманов Хазип (Ибн) Ахметшарифович

Мать: Усманова (Абзалилова) Миньямал Хайрулловна

Рождение ребёнка
14.10.1959

Сын: Усманов Фидаиль Рафаилович

Мать ребёнка: Усманова Марзия Караметдиновна

Рождение ребёнка
22.05.1962

Сын: Усманов Фаргат Рафаилович

Мать ребёнка: Усманова Марзия Караметдиновна

Рождение ребёнка
06.09.1968

Сын: Усманов Марсель Рафаилович

Мать ребёнка: Усманова Марзия Караметдиновна

Смерть
25.02.2014

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