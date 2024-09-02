Набатников Федор
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Набатников Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Набатников Тихон
Мать ребёнка: Набатникова (Третьякова) Мария Лукинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Набатников Алексей
Мать ребёнка: Набатникова (Третьякова) Мария Лукинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Набатников) Васса
Мать ребёнка: Набатникова (Третьякова) Мария Лукинична
Рождение ребёнка
1778
Сын: Набатников Поликарп Однодворец
Мать ребёнка: Набатникова (Третьякова) Мария Лукинична
Смерть
Неизвестно