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Набатников Федор

Место рождения

Пушкаро-Кладбищенская, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Набатников Федор

Мать: (Попова) Авдотья Семеновна

Пушкаро-Кладбищенская, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Набатников Тихон

Мать ребёнка: Набатникова (Третьякова) Мария Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Набатников Алексей

Мать ребёнка: Набатникова (Третьякова) Мария Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Набатников) Васса

Мать ребёнка: Набатникова (Третьякова) Мария Лукинична

Рождение ребёнка
1778

Сын: Набатников Поликарп Однодворец

Мать ребёнка: Набатникова (Третьякова) Мария Лукинична

Пушкаро-Кладбищенская, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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