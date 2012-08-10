Бояркин Виктор Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1953
Дата смерти10.08.2012
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1953
Рождение ребёнка
07.11.1985
Сын: Бояркин Владислав Викторович
Мать ребёнка: Бояркина Елена Владимировна(Владиславовна)
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.06.1989
Сын: Бояркин Сергей Викторович
Мать ребёнка: Бояркина Елена Владимировна(Владиславовна)
Рождение ребёнка
25.05.1992
Рождение ребёнка
11.03.1998
Рождение ребёнка
01.12.1999
Рождение ребёнка
19.01.2007
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.2012