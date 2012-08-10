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Бояркин Виктор Иннокентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1953

Дата смерти

10.08.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1963 г.р.

Дети

1985 г.р.
1989 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1953

Отец: Бояркин Иннокентий Федорович

Мать: Бояркина Римма(Ревомира)

Рождение ребёнка
07.11.1985

Сын: Бояркин Владислав Викторович

Мать ребёнка: Бояркина Елена Владимировна(Владиславовна)

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.06.1989

Сын: Бояркин Сергей Викторович

Мать ребёнка: Бояркина Елена Владимировна(Владиславовна)

Рождение ребёнка
25.05.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бояркина Елена Владимировна(Владиславовна)

Рождение ребёнка
11.03.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бояркина Елена Владимировна(Владиславовна)

Рождение ребёнка
01.12.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бояркина Елена Владимировна(Владиславовна)

Рождение ребёнка
19.01.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бояркина Елена Владимировна(Владиславовна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бояркина Елена Владимировна(Владиславовна)

Смерть
10.08.2012
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