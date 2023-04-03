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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Между 1839 и 1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810 или 1811

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Акинин Яков

Рождение ребёнка
1813 или 1814

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Акинин Яков

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Акинин Яков

Рождение ребёнка
1824 или 1825

Сын: Акинин Дмитрий

Отец ребёнка: Акинин Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акинин Яков

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1839 и 1848
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