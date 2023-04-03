Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиМежду 1839 и 1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810 или 1811
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Акинин Яков
Рождение ребёнка
1813 или 1814
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Акинин Яков
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Акинин Яков
Рождение ребёнка
1824 или 1825
Сын: Акинин Дмитрий
Отец ребёнка: Акинин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акинин Яков
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1839 и 1848