Осипова (Ксенофонтова) Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Ксенофонтова) Ольга Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1957

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1991 г.р.

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957

Отец: Ксенофонтов Григорий Иванович

Мать: Масюк Нина Стефановна

Рождение ребёнка
12.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Михаил Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.06.1991

Дочь: Осипова Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Осипов Михаил Владимирович

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