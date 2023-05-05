Осипова (Ксенофонтова) Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957
Рождение ребёнка
12.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осипов Михаил Владимирович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.06.1991
Дочь: Осипова Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Осипов Михаил Владимирович