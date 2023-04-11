Якубовская (Баранецкая) Мария Семёновна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1886 ст.
Рождение ребёнка
07.04.1888 ст.
Дочь: (Якубовская) Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Якубовский Михаил Иванович
Мать записана как Мария Демьяновна.
Рождение ребёнка
14.02.1891 ст.
Дочь: (Якубовская) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Якубовский Михаил Иванович
Мать записана как Мария Демьяновна.
Смерть
Неизвестно