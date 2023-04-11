Якубовская (Баранецкая) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовская (Баранецкая) Мария Семёновна

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
09.11.1886 ст.

Муж: Якубовский Михаил Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
07.04.1888 ст.

Дочь: (Якубовская) Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Якубовский Михаил Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Мария Демьяновна.
Рождение ребёнка
14.02.1891 ст.

Дочь: (Якубовская) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Якубовский Михаил Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Мария Демьяновна.
Смерть
Неизвестно

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