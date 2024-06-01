Дынька Мария Францевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Климюк Евгения Севостьяновна
Отец ребёнка: Климюк Севостьян Филиппович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Климюк Николай Севостьянович
Отец ребёнка: Климюк Севостьян Филиппович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Климюк Иван Севостьянович
Отец ребёнка: Климюк Севостьян Филиппович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Климюк Северьян Севостьянович
Отец ребёнка: Климюк Севостьян Филиппович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Климюк Нина Севостьяновна
Отец ребёнка: Климюк Севостьян Филиппович
Смерть
1904