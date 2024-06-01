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Дынька Мария Францевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1879

Муж: Климюк Севостьян Филиппович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Климюк Евгения Севостьяновна

Отец ребёнка: Климюк Севостьян Филиппович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Климюк Николай Севостьянович

Отец ребёнка: Климюк Севостьян Филиппович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Климюк Иван Севостьянович

Отец ребёнка: Климюк Севостьян Филиппович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Климюк Северьян Севостьянович

Отец ребёнка: Климюк Севостьян Филиппович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Климюк Нина Севостьяновна

Отец ребёнка: Климюк Севостьян Филиппович

Смерть
1904

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