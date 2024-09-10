Аксинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798 или 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 или 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1814
Рождение ребёнка
27.05.1818
Отец ребёнка: Акинтьев Евтей Агафонов
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Акинтьева) Марья Евтеева
Отец ребёнка: Акинтьев Евтей Агафонов
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Соколова (Акинтьева) Авдотья Ефтеева
Отец ребёнка: Акинтьев Евтей Агафонов
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Акинтьев Евтей Агафонов
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: (Акинтьева) Пелагея Евтеева
Отец ребёнка: Акинтьев Евтей Агафонов
Рождение ребёнка
07.08.1831
Дочь: (Акинтьева) Василина Евтеева
Отец ребёнка: Акинтьев Евтей Агафонов
Смерть
Неизвестно