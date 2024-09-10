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Аксинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798 или 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 или 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.1814

Муж: Акинтьев Евтей Агафонов

Рождение ребёнка
27.05.1818

Сын: Акинтьев Устин Евтеев

Отец ребёнка: Акинтьев Евтей Агафонов

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Акинтьева) Марья Евтеева

Отец ребёнка: Акинтьев Евтей Агафонов

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Соколова (Акинтьева) Авдотья Ефтеева

Отец ребёнка: Акинтьев Евтей Агафонов

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Акинтьев Сергей Евтеев

Отец ребёнка: Акинтьев Евтей Агафонов

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Акинтьева) Пелагея Евтеева

Отец ребёнка: Акинтьев Евтей Агафонов

Рождение ребёнка
07.08.1831

Дочь: (Акинтьева) Василина Евтеева

Отец ребёнка: Акинтьев Евтей Агафонов

Смерть
Неизвестно

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