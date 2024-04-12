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Живаев Федор Ильич

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Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.02.1914

Дата смерти

10.06.1976

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

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1941 г.р.
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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1914

Отец: Живаев Илья Архипович

Мать: Живаева Дарья Евдокимовна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Живаева Евдокия Ивановна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Живаева Анна Федоровна

Мать ребёнка: Живаева Евдокия Ивановна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Живаева Евдокия Ивановна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Живаева Евдокия Ивановна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Живаева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
20.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Живаева Евдокия Ивановна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Живаева Евдокия Ивановна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Живаева Евдокия Ивановна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Живаева Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Смерть
10.06.1976
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Похороне на кладбище в с. Томылово
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