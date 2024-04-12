Живаев Федор Ильич
Место рождения
Дата рождения08.02.1914
Дата смерти10.06.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1914
Отец: Живаев Илья Архипович
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Живаева Анна Федоровна
Мать ребёнка: Живаева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
03.09.1946
Рождение ребёнка
30.05.1948
Рождение ребёнка
09.04.1950
Рождение ребёнка
20.06.1952
Рождение ребёнка
21.11.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Живаева Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Смерть
10.06.1976
Похороне на кладбище в с. Томылово