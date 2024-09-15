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Шомин Николай Васильев

Место рождения

Бугрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бугрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
30.12.1909 г. воспреемник у Ивана Александровича Шомина д. Бугрина Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1909 год. ГАВО фонд №496, опись №38, дело №39, стр. 676 https://yandex.ru/archive/cat... Показать все

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