Шомин Николай Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
30.12.1909 г. воспреемник у Ивана Александровича Шомина д. Бугрина Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1909 год. ГАВО фонд №496, опись №38, дело №39, стр. 676 https://yandex.ru/archive/cat... Показать все